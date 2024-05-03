Омск-Информ
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·Происшествия

Семья на учете не состоит. К трагедии привела обычная уборка придомовой территории.

Сотрудники ГИБДД выяснили обстоятельства аварии в Калачинском районе, в которой 1 мая погиб 9-летний мальчик.

Как рассказала заместитель начальника отдела – начальник отделения ПБДД отдела ОМО и ПБДД УГИБДД УМВД России по Омской области подполковник полиции Наталья Бобылева, семья проводила уборку на придомовой территории. Родители отправили мальчика на мотороллере вывозить мусор. При этом семья не состоит на профилактическом учете. Напомним, ребенок не справился с управлением, и мотороллер опрокинулся. Мальчик получил смертельные травмы и скончался.

Татьяна Маркова
·Происшествия

Семья на учете не состоит. К трагедии привела обычная уборка придомовой территории.

Сотрудники ГИБДД выяснили обстоятельства аварии в Калачинском районе, в которой 1 мая погиб 9-летний мальчик.

Как рассказала заместитель начальника отдела – начальник отделения ПБДД отдела ОМО и ПБДД УГИБДД УМВД России по Омской области подполковник полиции Наталья Бобылева, семья проводила уборку на придомовой территории. Родители отправили мальчика на мотороллере вывозить мусор. При этом семья не состоит на профилактическом учете. Напомним, ребенок не справился с управлением, и мотороллер опрокинулся. Мальчик получил смертельные травмы и скончался.

Татьяна Маркова