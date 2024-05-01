Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Происшествия

Мотороллер опрокинулся на проезжей части. Управлявший им школьник получил смертельные травмы.

Сегодня в третьем часу дня в Калачинском районе произошло смертельное ДТП.

В деревне Новое Село 10-летний мальчик, управлявший мотороллером «Муравей», ехал по улице Лесной и не справился с управлением. Мотороллер опрокинулся на проезжей части.

–  В результате происшествия несовершеннолетний получил травмы, несовместимые с жизнью, – сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

Сейчас по факту трагедии проводится проверка. Полицейские выясняют, как ребенку доверили управлять мотороллером.

·Происшествия

Мотороллер опрокинулся на проезжей части. Управлявший им школьник получил смертельные травмы.

Сегодня в третьем часу дня в Калачинском районе произошло смертельное ДТП.

В деревне Новое Село 10-летний мальчик, управлявший мотороллером «Муравей», ехал по улице Лесной и не справился с управлением. Мотороллер опрокинулся на проезжей части.

–  В результате происшествия несовершеннолетний получил травмы, несовместимые с жизнью, – сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

Сейчас по факту трагедии проводится проверка. Полицейские выясняют, как ребенку доверили управлять мотороллером.