Запрет вводится сегодня с 15:00 часов. Связано это с паводком.

Запрет вводится сегодня с 15:00 часов. Связано это с паводком.

Из-за чрезвычайной ситуации, связанной с паводком, на трассе Тюмень – Омск снова закрыли движение для грузовых автомобилей. Запрет вводится сегодня, 2 мая, с 15:00 до 16:00 часов и с 18:00 до 19:00 на 426, 491, 579 км. Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Омской области, проехать сможет только транспорт, который задействован в работах по ликвидации последствий.

Отметим, что ограничивать движение по трассе начали с 30 апреля после того, как на ней образовались огромные пробки.