Омск-Информ
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·Авто

Работы продлятся около трех лет.

Участок федеральной автодороги Тюмень – Омск, именуемой в народе «трассой смерти», отремонтируют за 642 млн рублей. Торги по поиску подрядчика проводит ФКУ «Сибуправтодор».

Ремонт будет вестись на участке с 456-го по 470-й километр, это территория Тюкалинского района Омской области. Работы начнутся в мае текущего года и завершатся к февралю 2027-го. Всего предусмотрено пять этапов. На время ремонта движение по трассе перекрываться не будет, но для водителей организуют объезд.

Победителя торгов назовут 24 марта.

·Авто

Работы продлятся около трех лет.

Участок федеральной автодороги Тюмень – Омск, именуемой в народе «трассой смерти», отремонтируют за 642 млн рублей. Торги по поиску подрядчика проводит ФКУ «Сибуправтодор».

Ремонт будет вестись на участке с 456-го по 470-й километр, это территория Тюкалинского района Омской области. Работы начнутся в мае текущего года и завершатся к февралю 2027-го. Всего предусмотрено пять этапов. На время ремонта движение по трассе перекрываться не будет, но для водителей организуют объезд.

Победителя торгов назовут 24 марта.