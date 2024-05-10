Мужчина пытался проскочить незамеченным в колонне большегрузов, но инспекторы оказались бдительными, и маневр не удался.
Сотрудники Госавтоинспекции по Тюменской области задержали на трассе Тюмень – Омск пьяного водителя. Случай произошел на 354-м километре, где находится участок с реверсивным движением. Дальнобойщик двигался в колонне большегрузов. Проехать незамеченным мимо бдительных сотрудников взвода ДПС не удалось.
– Дальнобойщик ехал из Екатеринбурга в Омск. Остановился под Ишимом на ночлег, пил пиво, утром поехал дальше. Показания алкотестера составили 0,94 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха, – сообщили в Управлении ГИБДД по Тюменской области.
Напомним, трасса Тюмень – Омск «прославилась» в конце апреля. Из-за паводка в районе поселка Абатское Тюменской области затопило всю пойму реки Ишим. Реверсивное движение на опасном участке ввели, чтобы иметь возможность развести потоки транспорта и избежать гигантских заторов.