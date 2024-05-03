Если ехать в эти часы, то есть возможность избежать большой потери времени.

Если ехать в эти часы, то есть возможность избежать большой потери времени.

Заместитель начальника Управления ГИБДД УМВД России по Омской области Игорь Триколе рассказал на сегодняшней пресс-конференции об оптимальном времени движения по трассе Тюмень – Омск. Поскольку сейчас там организовано реверсивное движение, когда 20 минут потоки двигаются в одну сторону и 20 в другую, то транспорт вынужденно останавливается в режиме ожидания.

– Эти события наиболее активно разворачивались 28–29-го числа, и тогда участники дорожного движения столкнулись с ситуацией, когда они встали в пробку на подъезде к Тюмени или Аббатскому. На нашей территории пробка периодически достигала 30 километров – эту информацию мы официально передавали на федеральный уровень, – говорит Триколе.

На тех трех рубежных участках Омской области, которые совместно определили госавтоинспекции двух областей, есть объекты сервиса, а также там дежурят наряды ДПС.

– Собственник дороги, в соответствии с проектом организации дорожного движения – это нормативно закреплено, выставляет дорожные знаки, где обозначается, что движение грузовых автомобилей запрещено. Я бы хотел, чтобы очень внимательно послушали названные временные рамки. Это очень важно для тех, кто хочет более комфортно проехать, не задерживаясь. Итак: с 9:00 до 10:00, с 12:00 до 13:00, с 15:00 до 16:00 и с 18:00 до 19:00, – подчеркнул один из руководителей регионального управления ГИБДД.

Игорь Триколе обратил внимание омичей на то, что время имеется в виду омское. Также замначальника регионального УГИБДД попросил омских водителей не гнать, стремясь попасть в промежуток между этими временными интервалами. Как показала практика, максимум времени, которое можно потерять за время простоя, – 30 минут. Это не стоит того, чтобы рисковать здоровьем или жизнью.