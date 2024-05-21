Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Авто

В настоящее время уровень реки Ишим в Абатском районе составляет 1081 см и постепенно идет на спад.
Губернатор Тюменской области Александр Моор рассказал о ситуации на трассе Тюмень – Омск, которую последний месяц спасали от затопления. По его словам, на дороге круглосуточно работали сотрудники МЧС, дорожные службы и волонтеры.
– Инспекторы ГИБДД контролировали движение, которое пока что осуществляется в реверсивном режиме. Работа все еще продолжается, но самое сложное уже позади, – отметил глава региона.
В настоящее время уровень реки Ишим в Абатском районе составляет 1081 см и постепенно идет на спад. На трассе уже начали демонтировать временную дамбу.
·Авто

В настоящее время уровень реки Ишим в Абатском районе составляет 1081 см и постепенно идет на спад.
Губернатор Тюменской области Александр Моор рассказал о ситуации на трассе Тюмень – Омск, которую последний месяц спасали от затопления. По его словам, на дороге круглосуточно работали сотрудники МЧС, дорожные службы и волонтеры.
– Инспекторы ГИБДД контролировали движение, которое пока что осуществляется в реверсивном режиме. Работа все еще продолжается, но самое сложное уже позади, – отметил глава региона.
В настоящее время уровень реки Ишим в Абатском районе составляет 1081 см и постепенно идет на спад. На трассе уже начали демонтировать временную дамбу.