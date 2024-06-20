Речь идет о 40-километровом участке, на котором происходит больше всего аварий со смертельным исходом.

Речь идет о 40-километровом участке, на котором происходит больше всего аварий со смертельным исходом.

Федеральное казенное учреждение «Сибуправтодор» разработало проект капитального ремонта трассы Тюмень – Омск на территории Омской области. Речь идет об участке с 540-го по 579-й км. Его хотят расширить до 4 полос и разделить встречные потоки отбойниками. Это позволит снизить количество аварий, которые происходят здесь постоянно.

– В настоящее время разработан проект с расширением до 4 полос и разделением встречных потоков на участке с 540-го по 579-й км. Сроки реализации зависят от федерального финансирования, на данный момент сказать затруднительно, – заявили в областном Минтрансе.

Автодорога Тюмень – Омск именуется «трассой смерти» из большого количества аварий, в которых гибнут люди. В минувшие выходные произошла одна из таких. Водитель большегруза выехал на встречную полосу и протаранил легковушку, в которой ехала семья из трех человек. Все они погибли.