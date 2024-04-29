Омск-Информ
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·Авто

Водителям большегрузов сейчас рекомендуют парковаться на какое-то время на стоянках. Организовали реверсивное движение.

На тюменском участке трассы Тюмень – Омск из-за паводка образовались пробки. Как сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции по Тюменской области, сейчас автоинспекторы со стороны Омской области и Ишимского района будут рекомендовать водителям большегрузов парковаться на какое-то время на стоянках.

– В настоящее время движение на участке с 353-го по 363-й км осуществляется в реверсивном режиме, зона реверса будет увеличена по километражу, – добавили в ведомстве.

Водителям рекомендовали отложить поездки через Абатский участок автодороги Тюмень – Омск до улучшения паводковой ситуации.

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·Авто

Водителям большегрузов сейчас рекомендуют парковаться на какое-то время на стоянках. Организовали реверсивное движение.

На тюменском участке трассы Тюмень – Омск из-за паводка образовались пробки. Как сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции по Тюменской области, сейчас автоинспекторы со стороны Омской области и Ишимского района будут рекомендовать водителям большегрузов парковаться на какое-то время на стоянках.

– В настоящее время движение на участке с 353-го по 363-й км осуществляется в реверсивном режиме, зона реверса будет увеличена по километражу, – добавили в ведомстве.

Водителям рекомендовали отложить поездки через Абатский участок автодороги Тюмень – Омск до улучшения паводковой ситуации.

1445