Автоинспекторы будут рекомендовать водителям припарковаться у кемпингов, гостиниц, АЗС или на специальных парковках для большегрузов.

Автоинспекторы будут рекомендовать водителям припарковаться у кемпингов, гостиниц, АЗС или на специальных парковках для большегрузов.

Из-за паводка сегодня с 09:00 до 10:00 часов, с 12:00 до 13:00, с 15:00 до 16:00 и с 18:00 до 19:00 движение по трассе Тюмень – Омск будет ограничено для большегрузов. Речь идет о 426, 484 и 576 км.

– Соблюдение введенных ограничений контролируется нарядами ДПС. Водителям, следующим через данный участок федеральной автодороги, автоинспекторы будут рекомендовать припарковаться у кемпингов, гостиниц, АЗС, на специальных парковках для большегрузов, – заявили в ГИБДД.

Губернатор Тюменской области Александр Моор сообщил о появлении «окон», когда дорожные службы будут прекращать работы трассе:

с 12:00 до 13:00;

с 19:00 до 20:00;

с 4:00 до 7:00.

Полчаса полицейские будут пропускать транспорт сначала в одну сторону, потом полчаса в другую. В остальное время из-за дорожной техники на дороге возможна полная остановка движения.