Автоинспекторы будут рекомендовать водителям припарковаться у кемпингов, гостиниц, АЗС или на специальных парковках для большегрузов.
Из-за паводка сегодня с 09:00 до 10:00 часов, с 12:00 до 13:00, с 15:00 до 16:00 и с 18:00 до 19:00 движение по трассе Тюмень – Омск будет ограничено для большегрузов. Речь идет о 426, 484 и 576 км.
– Соблюдение введенных ограничений контролируется нарядами ДПС. Водителям, следующим через данный участок федеральной автодороги, автоинспекторы будут рекомендовать припарковаться у кемпингов, гостиниц, АЗС, на специальных парковках для большегрузов, – заявили в ГИБДД.
Губернатор Тюменской области Александр Моор сообщил о появлении «окон», когда дорожные службы будут прекращать работы трассе:
- с 12:00 до 13:00;
- с 19:00 до 20:00;
- с 4:00 до 7:00.
Полчаса полицейские будут пропускать транспорт сначала в одну сторону, потом полчаса в другую. В остальное время из-за дорожной техники на дороге возможна полная остановка движения.
Напомним, из-за паводка на трассе Тюмень – Омск образовались пробки.