Омск-Информ
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·Спорт

Спортсмены-любители поборются за контракт с промоушеном Александра Шлеменко, среди зрителей разыграют билеты на юбилейный турнир SFC-10.

1 мая на территории Омской крепости пройдет первый Гран-при по смешанным единоборствам от лиги SFC. В рамках этого турнира спортсмены-любители поборются за контракт с промоушеном Александра Шлеменко. Начало соревнований в 14 часов.

Как сообщает телеграм-канал школы единоборств «ШТОРМ», среди зрителей будут разыграны билеты на юбилейный турнир SFC-10. Он состоится 1 июня на «G-Drive Арене». В главном бою вечера сразится сам Александр Шлеменко. Его соперником станет именитый американец Кертис Миллендер. А уже 11 мая Шлеменко проведет бой против Куата Хамитова из Казахстана. Поединок состоится в Екатеринбурге в рамках турнира RCC19.

·Спорт

Спортсмены-любители поборются за контракт с промоушеном Александра Шлеменко, среди зрителей разыграют билеты на юбилейный турнир SFC-10.

1 мая на территории Омской крепости пройдет первый Гран-при по смешанным единоборствам от лиги SFC. В рамках этого турнира спортсмены-любители поборются за контракт с промоушеном Александра Шлеменко. Начало соревнований в 14 часов.

Как сообщает телеграм-канал школы единоборств «ШТОРМ», среди зрителей будут разыграны билеты на юбилейный турнир SFC-10. Он состоится 1 июня на «G-Drive Арене». В главном бою вечера сразится сам Александр Шлеменко. Его соперником станет именитый американец Кертис Миллендер. А уже 11 мая Шлеменко проведет бой против Куата Хамитова из Казахстана. Поединок состоится в Екатеринбурге в рамках турнира RCC19.