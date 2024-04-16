Соперником Александра Шлеменко на турнире SFC-10 станет именитый американец Кёртис Миллендер.

Соперником Александра Шлеменко на турнире SFC-10 станет именитый американец Кёртис Миллендер.

Стал известен соперник Александра Шлеменко по главному бою турнира SFC-10. Напомним, что этот турнир пройдет 1 июня на «G-Drive Арене» в Омске.

Шлеменко сразится с 36-летним американцем Кёртисом Миллендером. На счету предстоящего соперника Шторма 22 победы и 9 поражений. Опытный 190-сантиметровый боец побеждал в UFC, Bellator и других крупных профессиональных лигах. Сейчас американец идет на серии из четырех побед.

Напомним, что Шлеменко перед этим боем проведет еще один поединок. 11 мая в Екатеринбурге на турнире RCC-18 он сразится с казахстанцем Куатом Хамитовым.