Именно в этот день состоится бойцовский турнир SFC-10, который по масштабу должен превзойти все те, которые проводились когда-либо в Омске.

Именно в этот день состоится бойцовский турнир SFC-10, который по масштабу должен превзойти все те, которые проводились когда-либо в Омске.

Следующий турнир бойцовского промоушена SFC пройдет 1 июня на «G-Drive Арене». Этот турнир станет десятым бойцовским вечером со времен создания лиги SFC.

Главным событием SFC-10 станет поединок Александра Шлеменко. С кем сразится омский боец, пока неизвестно.

Как говорят организаторы, десятый турнир SFC станет самым масштабным и громким из всех тех, что проводились в Омске. В ближайшее время должна появиться информация о билетах.

Напомним, что следующий поединок Александра Шлеменко пройдет 4 мая в Челябинске. «Шторм» сразится с бойцом из Казахстана Куатом Хамитовым.