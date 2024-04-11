Омск-Информ
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·Спорт

Куат Хамитов рассказал о своей подготовке к бою с Александром Шлеменко.
Боец Куат Хамитов рассказал о своей подготовке к бою с Александром Шлеменко. Хамитов решил отправиться на остров Духов в Тайланде. Там он собирается тренироваться с монахами, пить только воду и есть тараканов.
– За две недели до боя мы отправимся на остров Духов, где будем тренироваться с монахами, пить только воду и есть тараканов. Сейчас восстанавливаюсь после спаррингов. Думаю, что все тяжелое позади: мы тренировались в жаре и не ели в Рамадан. И когда это все закончится, мы очень сильно прибавим, – рассказал Хамитов.
Напомним, что бой омича Александра Шлеменко и Куата Хамитова из Казахстана состоится 11 мая в Екатеринбурге на арене КРК «Уралец». Поединок станет главным событием турнира RCC19.
·Спорт

Куат Хамитов рассказал о своей подготовке к бою с Александром Шлеменко.
Боец Куат Хамитов рассказал о своей подготовке к бою с Александром Шлеменко. Хамитов решил отправиться на остров Духов в Тайланде. Там он собирается тренироваться с монахами, пить только воду и есть тараканов.
– За две недели до боя мы отправимся на остров Духов, где будем тренироваться с монахами, пить только воду и есть тараканов. Сейчас восстанавливаюсь после спаррингов. Думаю, что все тяжелое позади: мы тренировались в жаре и не ели в Рамадан. И когда это все закончится, мы очень сильно прибавим, – рассказал Хамитов.
Напомним, что бой омича Александра Шлеменко и Куата Хамитова из Казахстана состоится 11 мая в Екатеринбурге на арене КРК «Уралец». Поединок станет главным событием турнира RCC19.