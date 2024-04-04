Омск-Информ
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·Спорт

Изменили не только дату проведения, но и место.
Бой омича Александра Шлеменко и Куата Хамитова из Казахстана перенесли. Он состоится 11 мая в Екатеринбурге на арене КРК «Уралец» и станет главным событием турнира RCC19.
– Билеты поступят в продажу уже на следующей неделе! Со-главным событием турнира станет долгожданное возвращение Ивана Штыркова в смешанные единоборства. Спустя полтора года выступлений по кикбоксингу и боксу он вновь выйдет в клетку на бой по правилам смешанных единоборств, – говорится в сообщении промоушена RCC.
Ранее омский боец ММА должен был выступить 4 мая в Челябинске.Также известно, что 1 июня он подерется в Омске на турнире SFC-10. Соперник по этому бою пока не определен.
·Спорт

Изменили не только дату проведения, но и место.
Бой омича Александра Шлеменко и Куата Хамитова из Казахстана перенесли. Он состоится 11 мая в Екатеринбурге на арене КРК «Уралец» и станет главным событием турнира RCC19.
– Билеты поступят в продажу уже на следующей неделе! Со-главным событием турнира станет долгожданное возвращение Ивана Штыркова в смешанные единоборства. Спустя полтора года выступлений по кикбоксингу и боксу он вновь выйдет в клетку на бой по правилам смешанных единоборств, – говорится в сообщении промоушена RCC.
Ранее омский боец ММА должен был выступить 4 мая в Челябинске.Также известно, что 1 июня он подерется в Омске на турнире SFC-10. Соперник по этому бою пока не определен.