Масштабная реконструкция бульвара Архитекторов привела к большому количеству неудобств для жителей Кировского округа. Терпеть им все это до конца 2024 года.

Масштабная реконструкция бульвара Архитекторов привела к большому количеству неудобств для жителей Кировского округа. Терпеть им все это до конца 2024 года.

В сентябре прошлого года на Левобережье Омска стартовала масштабная реконструкция бульвара Архитекторов. В ходе ремонта, который продлится до конца текущего года и обойдется казне в 1,5 млрд рублей, дорогу планируется расширить до шести полос, а также выполнить благоустройство.

Тупик, пробки, светофоры

До 24 марта жители Кировского округа, хоть и испытывали неудобства из-за перекрытых участков бульвара Архитекторов (он частично доступен для проезда и сейчас), но это не носило глобального характера. Однако когда спецтехника подрядчика ООО «Стройтраст» зашла на участок в районе улицы Степанца, транспортные потоки на Левобережье окончательно повернули вспять.

По измененным схемам пустили сразу 18 (!) маршрутов общественного транспорта, а многочисленным автомобилистам пришлось срочно искать альтернативные пути проезда: улица 70 лет Октября стала тупиковой. Дороги, по которым чиновники дептранса пустили десятки автобусов, сотни маршруток и тысячи автомобилей, оказались не готовы к такому нашествию транспорта: ямы, выбоины, застои воды и, как следствие, пробки.

Мэрия отреагировала на это внесением 11 (!) корректировок в работу светофоров в районе перекрытого бульвара и накануне отрапортовала о сокращении заторов на 26 %. Насколько снизился градус общественного недовольства, замерить сложно. Обозреватель РИА «Омск-информ» отправился на Левобережье и подробно расспросил у местных жителей, как они адаптировались к нынешней транспортной ситуации. Откровения автолюбителей, пешеходов, водителей и пассажиров общественного транспорта – в нашем обзоре.

Автобусы возят воздух

По словам водителя автобуса № 64 Сергея Петруковича, ездить по Левому берегу стало гораздо хуже.

– Мы потеряли от этого перекрытия, пассажиров стало намного меньше. Получается, что весь рабочий день стоим пустыми и в пробках, – говорит мужчина.

Водитель с 40-летним стажем Иван Коркин, работающий на маршруте № 500 (ДСК-2 – Амурский поселок) отмечает, что схема движения удлинилась на 10 километров. И все это дополнительное расстояние маршруткам приходится возить воздух.

– Длина маршрута увеличилась на 10 километров! При этом пассажиров больше не стало, идем пустыми, – рассказал Иван Коркин. – Постоянные пробки на Крупской: автобусы и «газели», все в одну кучу. Как будто лезем в какую-то щель. Пассажиры постоянно спрашивают, ругаются, хаос полный.

Напряженную дорожную ситуацию осложняют ямы, местами еще залитые водой. Такие гонки по бездорожью убивают машины.

– Когда мы едем по улице Степанца, в районе гипермаркета «Магнит» огромные лужи по всей дороге, ям не видно. Воду никто не откачивает, ямы не заделывают. Из-за этого машины постоянно бьются. Это ужас какой-то! Естественно, «убивается» вся ходовая часть: подвески, колеса, мнутся диски, – перечислил водитель маршрутки № 500.

Водитель автобуса № 14, не пожелавший назвать своего имени, из-за новой схемы движения постоянно сталкивается с жалобами пассажиров.

– Постоянно выслушиваю, как люди из-за новой схемы опоздали на работу. Это печально, но я никак на это повлиять не могу, – констатирует водитель.

«Убитые» машины

Курьер Анара Мусаева развозит заказы по Левобережью на личном автомобиле. В связи с перекрытием бульвара Архитекторов омичка перестроила свой график и старается трудиться по выходным. Тем не менее сталкивается с пробками, узкими дорогами и траншеями на дорогах.

– После перекрытия бульвара Архитекторов езжу гораздо дольше, мешают заторы и ямы на дорогах, навигатор стал по-другому выстраивать путь. Сейчас хоть подсохло, а было вообще ужасно, – жалуется Анара. – Машина «убивается», особенно на улице Шаронова – сколько там колес осталось! Не знаешь, как проехать.

Чтобы не стоять в пробках, многие автомобилисты стали использовать для проезда дворы 11-го микрорайона, что сильно не нравится их жителям. Люди перекрывают эти лазейки автомобильными покрышками, цепями и другими доступными средствами.

– Во дворах уже понаставили колес, зная, что водители будут объезжать пробки. А на дорогах так узко, что двум машинам не разъехаться, – сетует курьер-автомобилист. – В час пик на Крупской и Архитекторов стоят регулировщики, но это не особо помогает: с одной стороны поток транспорта едет, с другой стоит. Очень неудобно, если магазин на одной стороне, а нужно доставить в зону ремонтных работ. Потому стараюсь трудиться в выходные.

Лайфхаки от местных:

1. Ездить на такси

Продавец павильона «Цветоф» Маргарита Серова рассказала, что до закрытия бульвара на ремонт добиралась с остановки «Восточная» до улицы Дмитриева буквально за 10 минут. Теперь дорога может занимать и час – маршрутки едут через микрорайоны Прибрежный и Кузьминки. Чтобы успеть на работу, приходится вызывать такси.

– Если до 7 часов не сел на маршрутку, то по часу стоишь в пробке. Первый день люди просто хватались за голову – все опоздали. Я некоторое время ездила на такси, но это большие затраты, каждый день не получится так кататься.

2. Служебный транспорт

Кондуктор троллейбуса № 16 Тамара Шенберг, живущая в районе улицы Дмитриева, передвигается на служебном транспорте.

– Езжу на служебном транспорте и не испытываю особых проблем. Но тоже устала от постоянных пробок. Возможно, полегче станет, когда откроют Ленинградский мост. Придется терпеть и не кататься по Левобережью без особого повода, – рассуждает кондуктор.

3. Опция «Помощь прохожего»

Еще одна жительница Левобережья Валентина Клипенцова снимает квартиру у самого напряженного перекрестка, на Степанца. Чтобы добраться куда ей нужно, женщина нередко обращается за советом к другим пассажирам.

– Садишься и спрашиваешь, куда можно доехать. Бывало, что транспорт довозил не туда, куда надо, – говорит Валентина.

Другой наш респондент, пенсионерка Изольда Викторовна, пользуется опцией «Помощь прохожего».

– Если бы не подсказывали, как доехать, то никогда бы не узнала, что сейчас автобус № 14 ходит не так, как раньше, а наоборот. Но все равно, бывает, ждешь по часу, – жалуется омичка.

4. Кататься с пересадками

Фантазия горожан в плане адаптации к нынешним условиям оказалась неистощимой. Андрей Чепель трудится на двух работах. И теперь его путь занимает втрое больше времени. Приходится бесконечно пересаживаться.

– Раньше добирался с «Поворотной» в Старый Кировск полчаса, теперь – полтора. Виноваты пробки. Еду с пересадками, выбора-то нет, – поделился омич.

5. Идти на другую остановку

Наиболее сметливые жители Левобережья добираются пешком до остановок, где ходит много транспорта, и оттуда уезжают до нужного пункта. Молодая пенсионерка Светлана Михайловна каждый день с приключениями добирается в поликлинику.

– В нашу сторону вообще ничего не идет. Только автобус № 14. Теперь он идет иначе. Мы не ждем, а идем на остановку «11-й микрорайон» либо на поворот на улице Дмитриева, – делится лайфхаком Светлана. – Казалось бы, перекрыт небольшой участок, а столько неудобств. Сейчас уже привыкли, а первое время путались. Я могу посмотреть в интернете или спросить, а совсем стареньким вообще тяжело.

Предпочитает пешие прогулки долгому ожиданию транспорта и временно безработный Павел Шабанов.

– Не могу дождаться автобусов 3 и 14 на Степанца, поэтому иду на Крупскую. Отсюда и уезжаю, – сказал мужчина.

6. Просто ждать

Есть и те, кто просто ждет свой транспорт. Долго и не теряя надежды. Участница коллектива «Русские напевы» Надежда Рачинская мечтает добраться на Красный Путь. А нужного автобуса все нет.

– Конечно, стало очень сложно. Стою уже долго, жду автобус на Красный Путь. У сына машина, он теперь вместо 10 минут добирается по 30–40. Остается только терпеть и ждать, пока закончат делать дорогу, – вздыхает омичка.

Житель Амурского поселка Николай Такмин приехал в гости в 11-й микрорайон. Назад придется добираться в переполненном транспорте.

– Вот, жду автобус № 94, маршрутку № 503. Ходят нечасто, приезжают битком. Ну а что делать? Надо как-то добираться домой, – смирился с неизбежностью Николай.

Кому на Левом жить хорошо?

Между тем среди многочисленных жителей Левобережья нашлись и те, кто прилично выиграл от работ на перекрытом бульваре. Через микрорайоны Кузьминки и Прибрежный, где ранее остро стояла проблема общественного транспорта, буквально хлынул поток автобусов и маршруток. Уехать отсюда в центр города стало намного легче. Да, в салонах общественного транспорта порой тесновато, но он теперь ходит с минимальными интервалами. Выбор есть. А это лучше, чем один 78-й автобус, как раньше.

Новая дорога строится медленно

Пока жители Левого берега терпят неудобства и изобретают свои способы адаптации к непростой дорожной ситуации, на перекрытом бульваре Архитекторов не наблюдается никакой строительной активности.

На момент визита автора материала с одной стороны локации можно было наблюдать неработающий грейдер, а с другой – экскаватор, лениво черпающий еще мерзлую землю ковшом. Получается, что важную дорогу перекрыли, раскопали, и на этом активный этап работ завершился. Ради чего ежедневно испытывают неудобства тысячи омичей, непонятно.

Работы на бульваре, понятно, сдерживаются тем, что земля еще толком не просохла. Уже в мае на объекте наверняка будет достаточно техники и рабочих, тем более подрядчик сдаст другой важнейший объект, на котором сейчас работает, – Ленинградский мост.

8 месяцев испытаний

Реконструированный бульвар Архитекторов должны сдать в эксплуатацию в первой декаде декабря, а значит, терпеть неудобства из-за его перекрытия жителям Левобережья осталось «всего» 8 месяцев.

Омичи немного приспособились к текущей дорожной ситуации. Кто-то идет пешком до нужной остановки, кто-то ездит с пересадками, иным остается только ждать. Путь в центр города для пассажиров общественного транспорта стал значительно длиннее. Водители легковых машин тоже недовольны, поскольку вынуждены простаивать в пробках, теряя драгоценное время. И деньги – без конца ремонтируя автомобили, «убитые» на второстепенных дорогах с бесконечными ямами и колдобинами.

Очевидно, что перестройкой светофоров проблему не «разрулить». Нужны реальные управленческие решения, позволяющие минимизировать неудобства для людей. Очевидно, что альтернативные пути объезда перекрытого участка были плохо подготовлены. Сейчас, когда дороги подсохнут, их нужно срочно латать – в ямах улица Дмитриева и ее дублер, через которые пошел основной транспортный поток, Туполева, Крупской, а также межквартальные проезды.

Что касается общественного транспорта, профильной структуре мэрии нужно более качественно отработать информирование горожан об изменившихся схемах движения автобусов и маршруток: многие люди до сих пор не в курсе, как теперь ездить. На остановках можно разместить соответствующие аншлаги, в салонах почаще включать разъясняющие аудиоролики, договориться с крупными сообществами во «ВКонтакте» и популярными телеграм-каналами о размещении новых схем движения. Эта информация реально необходима людям, и ее явно недостаточно.

В общем, это только кажется, что 8 месяцев пролетят быстро и незаметно. У властей достаточно инструментов и ресурсов, чтобы помочь жителям Левого берега пережить этот непростой период.

РИА «Омск-информ» будет следить за развитием событий.