Многочисленные корректировки работы светофоров в районе перекрытого бульвара Архитекторов дали эффект: путь от Кузьминок до 11-го микрорайона сократился на пять минут.

Многочисленные корректировки работы светофоров в районе перекрытого бульвара Архитекторов дали эффект: путь от Кузьминок до 11-го микрорайона сократился на пять минут.

Департамент транспорта омской мэрии сообщает об уменьшении пробок на Левом берегу. Снизить время проезда по улицам 70 лет Октября, Дмитриева (включая дублер) и Крупской удалось за счет корректировок работы светофоров в районе перекрытого бульвара Архитекторов. Там сейчас ведется строительство новой дороги.

– В частности, выполнена корректировка режима работы светофорного объекта на пересечении бульвара Архитекторов и улицы Крупской в части увеличения времени движения для более загруженных направлений в разные временные режимы. Мониторинг дорожной ситуации после выполненной корректировки показал уменьшение времени проезда на участке от остановки «Бульвар Кузьмина» до остановки «11-й микрорайон» (в прямом и обратном направлениях) в утренний и вечерний часы пик на 26 % (в среднем на 5 минут), – сообщили в дептрансе.

Корректировки в работу светофоров вносятся по результатам анализа данных, которые поступают в том числе от граждан, из ГИБДД, от специалистов участка «Транссигнал», а также при непосредственном обследовании дорог специалистами департамента транспорта. В ведомстве напоминают водителям о неукоснительном соблюдении Правил дорожного движения.