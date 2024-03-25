Сейчас сложно проехать по улицам Крупской, Шаронова, Перелета и 3-й Енисейской. Проблемы возникли и на правом берегу города.

Сейчас сложно проехать по улицам Крупской, Шаронова, Перелета и 3-й Енисейской. Проблемы возникли и на правом берегу города.

В первый рабочий понедельник после перекрытия участка бульвара Архитекторов в Омске образовались утренние пробки. Сейчас в 08:27 часов заторы в городе оцениваются на 5 баллов из 10.

Самые длинные пробки возникли на улицах Крупской, Шаронова, Перелета и 3-й Енисейской. Также движение затруднено по улице Лукашевича и 70 лет Октября.

Кроме того, сложно проехать по улицам Красный Путь, Фрунзе, Герцена и Маршала Жукова.