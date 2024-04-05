Пока власти собираются привести в порядок проблемные «подземники», горожане спотыкаются, падают и ругают эти неудобные, словно из каменного века, сооружения.

Пока власти собираются привести в порядок проблемные «подземники», горожане спотыкаются, падают и ругают эти неудобные, словно из каменного века, сооружения.

Подземные пешеходные переходы в Омске все чаще приковывают внимание горожан, правда, в основном в негативном плане. Пока власти делятся планами по облицовке подземного перехода у кинотеатра «Маяковский» мрамором на 14 млн рублей, в переходе у «Дома туриста» обвалилась плитка. А в каком состоянии находятся остальные сооружения? И нужны ли они сегодня, эти ходы под землей? Обозреватель «Омск-информа» объехал весь город, пообщался с жителями и узнал мнение экспертов. Спойлер: переход переходу рознь.

Чисто, и бомжи не собираются

Первая локация – переход у ДК «Химик» в Нефтяниках. Вопреки расхожему мнению о подземниках, здесь аккуратно, чисто и прибрано. Стены «пешеходника» покрывают идеально белые панели, ни одна неприличная надпись не портит их.

Работница одного из киосков в переходе Елена Сакова называет себя старожилом этого места. Здесь она трудится с момента открытия перехода, уже 28 лет. Продавец похвалила состояние объекта.

– Это самый молодой переход Омска. За все время его состояние не изменилось: двери не сломаны, ступеньки, потолки, освещение, пол и стены отличные, кругом поддерживается чистота, – говорит Елена.

А вот переходы в центре города нуждаются в срочном ремонте, считает омичка.

– В центре города не подземные переходы, а рухлядь. Их постоянно топит. Не забывайте, что это место массового скопления людей. Не дай бог рухнет, – добавила Елена Сакова.

Живущая неподалеку от ДК «Химик» Татьяна Медведева тоже отмечает хорошее состояние здешнего подземника.

– Регулярно наблюдаю, как здесь убираются. Чистенько, и бомжи не собираются, – подчеркнула омичка.

Едем на Левый берег. Подземный переход у «G-Drive Арены» тоже находится в приличном состоянии. В 2022 году омский художник Иван Крячко нанес на его стены черно-красно-белые граффити в фирменной стилистике ХК «Авангард». На рисунках изображены дети советских времен, которые играют в дворовый хоккей, едят мороженое, настольная игра и Кубок Гагарина.

Единственное, немного истерлись от времени поручни на противоположной стороне от домашней арены «ястребов». Привести их в нормальное состояние больших затрат не потребует.

Следующий приличный переход расположен в центре Омска, у библиотеки имени Пушкина. Изначально предполагалось сделать его входом в метро, но, поскольку достраивают омскую подземку только на словах, переходу нашли другое применение, сделав из него симпатичное арт-пространство. Периодически там проводятся выставки, художники устраивают перфомансы, локацию из-за акустики любят уличные музыканты.

Блеск и нищета пешеходников

На этом галерея «образцовых» подземных переходов заканчивается. Унылое зрелище – переход у СибАДИ. Обсыпалась лестница, давно просят ремонта потолок и стены.

Отдельная боль – пешеходник у городского Дворца творчества, построенный в 70-е годы прошлого века. Первоначально это место украшала мозаика из эскизов рисунков воспитанников тогдашнего Дворца пионеров. Однако со временем керамические образцы детского творчества пришли в негодность. И в 2020 году добровольцы привели советские артефакты в порядок. Однако местами изображения стерлись и восстановлению не подлежат.

Да и техническое состояние подземного перехода, некогда являвшегося городской достопримечательностью, оставляет желать лучшего. Особенно пострадали от времени лестницы, ставшие щербатыми. Кроме того, разрушаются стены и потолок.

«Уставшие» переходы

Если в переходе у библиотеки Пушкина смущает только отсутствие метро, то с другими пешеходниками в центре города все гораздо сложнее. Совершенно «уставшим» выглядит переход у КДЦ «Маяковский», выводящий к Заксобранию, областному правительству, стадиону «Динамо», педагогическому университету и Успенскому собору. Ровно те же самые проблемные места: ступеньки, стены и потолок. К этому «великолепию» добавляются еще повсюду торчащие провода из киосков, понатыканных по всему переходу. Торговля идет оживленная, и продавцы как будто не замечают царящей вокруг разрухи, невозмутимо восседая над товарами. Идут мимо и многочисленные транзитные пешеходы.

Спешащая по делам омичка Наталья Ковригина ​охарактеризовала состояние перехода словом «бардачок», но женщина явно не хотела критиковать это место. Бардак здесь основательный, сооружению давно нужен ремонт, и 14 млн рублей, запланированных властями, может банально не хватит.

Еще один пешеходный переход, за который реально стыдно, – у Главпочтамта. Это географический центр Омска, а ощущение, будто глухая окраина. Продавец сумок по имени Зинаида охотно рассказывает обо всех недочетах этого подземного сооружения.

– Несколько лет назад здесь что-то строили на улице и раздолбили лишнее, с тех пор вся вода стекает в переход. Заливает все! И еще провода, они торчат по верху повсюду, – перечислила сотрудница киоска. – Мы стоим здесь 15 лет, и за это время ремонт не делали ни разу.

Другого мнения придерживается колоритный продавец орехов и сухофруктов. Мужчина работает здесь больше 20 лет и всем доволен.

– Народ утром спокойно идет на работу, а на обратном пути что-то у меня покупает. Жаловаться не на что, все хорошо, – говорит Акрамжан Мурзоев. – Если что-нибудь случается, администраторы сразу все восстанавливают. Своевременно меняют лампочки, смотрят за чистотой, два раза в год белят стены. У нас даже есть техничка! В общем, чистота, порядок.

Многочисленные прохожие стараются поскорее пробраться через полутемный переход.

– Каждый день хожу через переход на работу и обратно. Мне здесь не нравится! – говорит омич Иван Маломанов. – Круглый год здесь скользко, потому что опасные ступеньки. Центр города, а переход выглядит непрезентабельным и негостеприимным.

Декорация для «Слова пацана»

В переходе у остановки «Дом туриста», где недавно отвалилась плитка, об инциденте напоминают прикрытые плотной полиэтиленовой пленкой изуродованные стены.

Это место стало постоянной точкой паломничества молодежи, студентов расположенных поблизости учебных заведений из-за киоска с беляшами. Ребята покупают выпечку и тусуются в приятном полумраке перехода.

Как признаются ребята, для полного счастья им не хватает только лавочек и батареи. В целом переход можно бы смело использовать для съемок продолжения сериала «Слово пацана» о нелегкой жизни молодежи.

– Все тут старое, ступеньки, конечно, отремонтировать не мешало бы. Но не обвалился переход, и уже хорошо, – позитивно мыслит молодой человек, представившийся Алексеем.

Другой переход у «Туриста», напоминающий по форме летающую тарелку, несмотря на относительно молодой возраст, уже повидал виды. Стекла в витражах частично расколотили вандалы, рисунки изуродовали подозрительными надписями, а ступеньки облезли.

– Ремонтик бы здесь не помешал, – говорит житель улицы 10 лет Октября Роман, время от времени пользующийся этим переходом.

Переход на улице Ленина отремонтировали в 2016 году. Гранитный ансамль из лавочек и стен портят постоянные подтопления и обшарпанное крыльцо, где в прошлом году делали музыкальный переход. От стильных клавиш ничего не осталось, только клочья прошлогодней краски

В переходе у «Яблоньки» еще более неприглядно. В первую очередь бросаются в глаза проблемные ступеньки.

Позорнее некуда

Но апофеозом запущенности можно считать переход на остановке «Площадь Ленина». Жизнь тут кипит: торгуют газетами, беляшами, играет баянист, просят милостыню социально обделенные горожане, снуют многочисленные прохожие.

Продавец букетов, работающая здесь уже 15 лет, на условиях анонимности согласилась рассказать обо всех недоделках и недочетах этого пешеходного сооружения. Проблемы те же, что и везде в центре города: скользко зимой, потопы летом, конструкции сделаны без учета безопасности пешеходов. Омичка не верит, что ситуация изменится.

– Три года назад здесь сделали железные поручни, которые запросто могут травмировать голову ребенка. Уже молчу, сколько прохожих здесь спотыкаются, рвут одежду и портят сумки, – перечислила омичка. – Зимой очень скользко: на выходе из перехода неправильно сделали ступеньки. Люди спотыкаются и падают сначала здесь, а потом ближе к остановке, где никогда не чистят снег и лед. При очередном ремонте заделали канализационный колодец, и вся вода летом льется в переход. А еще постоянно стоит ужасный запах беляшей. Туалетов нет, и сотрудники беляшной сбрасывают помои неподалеку от улицы Лермонтова. Чтобы здесь что-то сделали? Не смешите!

Пенсионерка Валентина Мякинина ругается:

– Позорнее некуда! Вечно спотыкаешься.

И, наконец, завершает импровизированную экскурсию переход у железнодорожного вокзала. Сотрудники киосков не видят изъянов в конструкциях сооружения, но видно, что объекту тоже нужен ремонт.

– Мне сильно не нравятся ступеньки. Каждый раз с детьми боимся покатиться кубарем вниз. Это какое-то безобразие! – негодует многодетная мама Светлана Коркина.

Мнение эксперта: из переходов нужно убирать хлам

Известный архитектор, бывший заместитель директора ТПИ «Омскгражданпроект» Лариса Маслова подвергла осуждению внешний вид пешеходных переходов. Она считает, что оттуда нужно убирать все лишнее.

– Наша общая беда, что подземных переходов в Омске мало, а если и есть, то заходить страшно. В центре города зачем-то облицевали верхние стенки, выглядит это ужасно, – отметила она. – Сначала это были чисто утилитарные сооружения. Потом практика торговли себя не оправдала, локации только засоряются всякими малополезными мелочами, их попросту захламили. Эти пирожки, торговля – элемент самой низкой культуры, и он расположен в самом центре Омска. Такой подход негуманный к омичам.

По мнению эксперта, подземный переход должен быть элементом общественного пространства, в развлекательной форме информировать об истории и культуре города. И обязательно содержать указатели. Примером такого места может служить переход у библиотеки имени Пушкина.

– Нужно оборудовать современные арт-пространства с элементами культуры, искусства и истории Омска. Можно разместить слайды с историей родного города, сделать указатели в сложных переходах, – использовать современные элементы визуальной доброй информации. В этом плане показателен переход у библиотеки Пушкина, который постепенно насыщается элементами знаний, – резюмировала Лариса Маслова.

Переходам обещают весеннее обновление

Содержанием 20 подземных пешеходных переходов в Омске занимается бюджетное учреждение «Эксплуатация объектов внешнего благоустройства». В обязанности сотрудников ведомства входят осмотр элементов конструкций, подготовка к паводку, уборка лестниц и пешеходных зон от снега и мусора, скашивание сорной травы на прилегающей территории, закрашивание несанкционированных надписей, уборка от пыли и грязи стен, потолков, парапетов, навесов, содержание электротехнического оборудования.

В городской администрации уточнили, что в скором времени переходы обследуют на предмет необходимости укрепления плит ступеней, стен, парапетов. Объектам обещали весеннее обновление.

– С наступлением устойчивых плюсовых температур будут выполнены работы по помывке парапетов, стен, навесов в подземных переходах. После чего специалисты учреждения приступят к покраске стен, потолков, поручней, урн и дверей во всех переходах, – пояснили в мэрии.

Как оказалось, на этом апгрейд переходов не закончится. Летом предполагается отремонтировать три самых центральных и проблемных пешеходника. На объектах приведут в порядок ступеньки на лестницах и стены.

– Планируется выполнение работ по ремонту выходов (облицовка стен, ремонт лестничных спусков) подземных пешеходных переходов у КДЦ «Маяковский», у Торгового центра, облицовка парапетов подземного пешеходного перехода возле перехода на остановке «Площадь Ленина», – рассказали в департаменте городского хозяйства Омска.

Кроме того, власти собираются сделать пандусы на выходе из перехода у парка Победы на Левобережье. А вот облицовка плиткой перехода у «Дома Туриста» в эти планы не входит.

Нужны современные общественные пространства

Немногочисленные пешеходные переходы в Омске в большинстве своем запущены. На объектах стараются поддерживать порядок, но техническое состояние многих сооружений ужасное. Складывается впечатление, что из этих мест выжали все торговые возможности и приговорили к медленному разрушению. Омичи стараются быстро миновать переходы и не замечать разбитых ступенек, облезлых стен и чудовищного дизайна.

Нужны изменения во внешнем виде пешеходников, ведь все они будто застряли в 80-х годах и могут служить декорацией для фильмов о том времени. Пока из нынешних переходов в основном хочется бежать без оглядки, а лучше и не заходить. Городу нужны современные, яркие и безопасные общественные пространства. И не важно, что там будет – выставка или торговые ряды. Главное, чтобы они стали частью культуры города.