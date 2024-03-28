Омск-Информ
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·Общество

Ремонт подземного перехода у кинотеатра «Маяковский» должны завершить 26 августа. За него заплатят 14 млн рублей.

В Омске планируют отремонтировать подземный переход у кинотеатра «Маяковский». Аукцион на выполнение работ появился на сайте госзакупок. Подрядчику обещают заплатить 14,7 млн рублей.

Рабочие должны будут облицевать подземный переход гранитной плиткой, установить пандусы и оборудовать их для маломобильных категорий граждан.

Согласно контракту, все ремонтные работы нужно завершить до 26 августа.

·Общество

Ремонт подземного перехода у кинотеатра «Маяковский» должны завершить 26 августа. За него заплатят 14 млн рублей.

В Омске планируют отремонтировать подземный переход у кинотеатра «Маяковский». Аукцион на выполнение работ появился на сайте госзакупок. Подрядчику обещают заплатить 14,7 млн рублей.

Рабочие должны будут облицевать подземный переход гранитной плиткой, установить пандусы и оборудовать их для маломобильных категорий граждан.

Согласно контракту, все ремонтные работы нужно завершить до 26 августа.