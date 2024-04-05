Сооружения находятся в ужасающем состоянии. Специалисты БУ «Эксплуатация объектов внешнего благоустройства» намерены это исправить.

Сооружения находятся в ужасающем состоянии. Специалисты БУ «Эксплуатация объектов внешнего благоустройства» намерены это исправить.

В мэрии Омска обнародовали планы по ремонту подземных пешеходных переходов. Как уточнили «Омск-информу» в департаменте городского хозяйства, весной специалисты подведомственного бюджетного учреждения «Эксплуатация объектов внешнего благоустройства» приведут в порядок конструкции этих локаций.

– С наступлением устойчивых плюсовых температур будут выполнены работы по помывке парапетов, стен, навесов в подземных переходах. После чего специалисты учреждения приступят к покраске стен, потолков, поручней, урн и дверей во всех переходах, – пояснили в мэрии.

А летом отремонтируют три самых страшных подземных перехода в центре Омска.

– Планируется выполнение работ по ремонту выходов (облицовка стен, ремонт лестничных спусков) подземных пешеходных переходов у КДЦ Маяковский, у Торгового центра, облицовка парапетов подземного пешеходного перехода возле перехода на остановке «Площадь Ленина», – рассказали в департаменте городского хозяйства Омска.

Кроме того, власти собираются оборудовать пандусы для маломобильных омичей на выходе из перехода у парка Победы. Много других любопытных подробностей – в вечернем материале «Омск-информа» о состоянии подземных пешеходных переходов.