Омск-Информ
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·Происшествия

В мэрии уже пообещали все отремонтировать, когда установится теплая погода.
В подземном переходе около остановки «Дом Туриста» осыпалась плитка. Об этом рассказали омичи в соцсетях.
– Разломанная плитка убрана, при наступлении положительных температур специалисты учреждения «Эксплуатация объектов внешнего благоустройства» проведут ремонт подземного перехода, – сообщили в мэрии.
Ранее также сообщалось о планах властей облицевать гранитом за 14 млн подземный переход у кинотеатра «Маяковский».
·Происшествия

В мэрии уже пообещали все отремонтировать, когда установится теплая погода.
В подземном переходе около остановки «Дом Туриста» осыпалась плитка. Об этом рассказали омичи в соцсетях.
– Разломанная плитка убрана, при наступлении положительных температур специалисты учреждения «Эксплуатация объектов внешнего благоустройства» проведут ремонт подземного перехода, – сообщили в мэрии.
Ранее также сообщалось о планах властей облицевать гранитом за 14 млн подземный переход у кинотеатра «Маяковский».