Сейчас работы идут у кинотеатра «Маяковский», на остановке «Парк Победы» и на пересечении улиц Ленина и Лермонтова.

Сейчас работы идут у кинотеатра «Маяковский», на остановке «Парк Победы» и на пересечении улиц Ленина и Лермонтова.

В Омске продолжают ремонтировать подземные переходы. С начала мая работы ведутся в трех переходах – у кинотеатра «Маяковский», на остановке «Парк Победы» и на пересечении улиц Ленина и Лермонтова.

В подземке у кинотеатра подрядчиком выступает компания «Империя». Сейчас на объекте проводят демонтаж старых плит и разборку лестничных спусков. Работы оценили в 13,3 млн рублей. До 1 августа рабочие облицуют гранитом все входные группы и отремонтируют лестницы.

– Новые пандусы для маломобильных групп населения установили в подземном переходе у парка Победы. Подрядчик ООО «СК Курс» выполняет финальные работы на объекте: окрашивает перила и укладывает тротуарную плитку у входов. До конца июля парапеты подземного перехода «У Яблоньки» украсят гранитом, сейчас подрядчик ИП Бадалян выполняет оштукатуривание поверхностей, – сообщили в пресс-службе мэрии.

Кроме того, в этом году планируют отремонтировать подземный переход на пересечении улиц Интернациональная и Герцена.