Бурая медведица Соня из Большереченского зоопарка вышла из берлоги после долгой зимы и снова зашла обратно.

Бурая медведица Соня из Большереченского зоопарка вышла из берлоги после долгой зимы и снова зашла обратно.

В Большереченском зоопарке вот-вот окончательно проснется от спячки последний медведь. Как сообщили в учреждении, бурая медведица Соня едва покинула свою берлогу, как зашла в нее обратно.

По наблюдениям сотрудников зоопарка, эта медведица является самой харАктерной среди сородичей, обитающих в зверинце.

– Соня отличается особой строптивостью и любовью к неуклонному достижению своей цели. Очень радостно наблюдать, что наша девочка по-прежнему несет в себе свою особую изюминку, – говорится в сообщении зоопарка.

Медведи в Большереченском зоопарке начали просыпаться две недели назад. Первым из спячки вышел гималайский медведь Малыш. Его примеру вскоре последовали бурые медведи Макар, Маша и Фома. В частичной спячке оставались гималайская медведица Кроха, которая пару раз выходила, но вскоре снова залегала отдыхать, и бурая медведица Соня.