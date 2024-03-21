Омск-Информ
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·Общество

Первым в зоопарке из спячки вышел гималайский медведь.
В Большереченском зоопарке начали просыпаться медведи. Сегодня из спячки вышел один из них – гималайский медведь Малыш. 
В зоопарке отметили, что животное хорошо себя чувствует и изучает свой вольер. На время медведя посадят на диету, поскольку ему нужно пройти адаптацию после спячки.

·Общество

Первым в зоопарке из спячки вышел гималайский медведь.
В Большереченском зоопарке начали просыпаться медведи. Сегодня из спячки вышел один из них – гималайский медведь Малыш. 
В зоопарке отметили, что животное хорошо себя чувствует и изучает свой вольер. На время медведя посадят на диету, поскольку ему нужно пройти адаптацию после спячки.