Из спячки вышли гималайский Малыш, бурый Макар, бурая Маша и бурый Фома. Еще 2 медведя спят.

Из спячки вышли гималайский Малыш, бурый Макар, бурая Маша и бурый Фома. Еще 2 медведя спят.

В Большереченском зоопарке проснулись еще четыре медведя. Из спячки вышли гималайский Малыш, бурый Макар, бурая Маша и бурый Фома. Об этом РИА «Омск-Информ» рассказали в самом зоопарке.

В частичной спячке находится гималайская медведица Кроха, которая пару раз выходила, но вскоре снова залегала отдыхать, и бурая медведица Соня. Она спит с декабря.

– Сейчас у медведей специальная диета, в которой полностью отсутствует мясо. Таким образом мы потихоньку адаптируем их организм к нормальному рациону, – рассказали в зоопарке.

Отметим, что первый медведь вышел из спячки в зоопарке на прошлой неделе, 21 марта.