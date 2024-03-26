В здании завершили разбор завалов и ликвидировали последствия пожара.

В здании завершили разбор завалов и ликвидировали последствия пожара.

Сегодня, 26 марта, сотрудники МЧС полностью завершили аварийно-спасательные работы и ликвидировали последствия пожара в подмосковном «Крокус Сити Холле», где 22 марта произошел теракт. Как рассказали в ведомстве, теперь начнутся работы по подключению инженерной техники.

Всего спасатели вывезли более 900 кубометров обрушившихся частей здания. В работах приняли участие более 1 тыс. человек и свыше 300 единиц техники.

Напомним, что в результате теракта в здании погибло 137 человек.