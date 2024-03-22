На концерте группы «Пикник» в партер ворвались вооруженные люди и устроили стрельбу из автоматов по зрителям. Концертный зал горит.

На концерте группы «Пикник» в партер ворвались вооруженные люди и устроили стрельбу из автоматов по зрителям. Концертный зал горит.

В Подмосковье совершено вооруженное нападение на концертный зал «Крокус Сити Холле». По имеющейся информации, вечером в пятницу, 22 марта, во время выступления рок-группы «Пикник» в партер ворвались как минимум трое вооруженных людей и устроили стрельбу из автоматов по зрителям.

После этого нападавшие бросили зажигательную шашку, что привело к пожару в здании концертного зала. Огнем охвачено до третьей части «Крокуса», сообщается об обрушении кровли.

Данные о количестве погибших и раненых разнятся. На место происшествия направлено свыше 50 бригад скорой медицинской помощи. Из горящего здания пожарные вывели более 100 человек.