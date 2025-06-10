Они повредили железнодорожное оборудование.

Как сообщает транспортная полиция, в ближайшее время в Омске начнут судить троих подростков: одного 14-летнего и двоих 15-летних. Их обвиняют в теракте (ст. 205 УК РФ).

Инцидент произошел в декабре прошлого года в Калачинском районе. Подростков задержали за поджог железнодорожных шкафов. Оказалось, что предложение подработать таким незаконным способом школьники получили в мессенджере. Свои действия парни снимали на телефон, чтобы отправить видеоотчет куратору.

Отметим, что уголовная ответственность за терроризм в России обычно наступает с 16 лет, но в некоторых случаях – с 14 лет.