Выходец из Центральной Азии подозревается в пособничестве террористам, атаковавшим «Крокус Сити Холл» 22 марта.

Выходец из Центральной Азии подозревается в пособничестве террористам, атаковавшим «Крокус Сити Холл» 22 марта.

Задержанный в Омске выходец из Центральной Азии, подозреваемый пособничестве при теракте в «Крокус Сити Холле» 22 марта, будет доставлен в Москву для вынесения меры пресечения, сообщают РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

Ранее стало известно, что ФСБ России провела в Москве, Екатеринбурге и Омске операции по задержанию пособников террористов. Гражданин России и два иностранных гражданина переводили деньги на покупку огнестрельного оружия и транспортных средств, которые использовались при нападении «Крокус». Третий вербовал пособников теракта и финансировал исполнителей.

– Подозреваемого направят в Москву для вынесения меры пресечения, – пояснил источник.

Теракт в «Крокус Сити Холле» унес жизни 144 человек, более 500 получили ранения и травмы.