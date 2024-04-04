Омск-Информ
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·Происшествия

Россиянин и двое иностранцев, причастные к террористическому акту, были задержаны сотрудниками ФСБ в Москве, Екатеринбурге и Омске.

Сотрудники ФСБ задержали в Москве, Екатеринбурге и Омске троих предполагаемых пособников террористов, совершивших атаку на концертный зал «Крокус Сити Холл» в Подмосковье 22 марта, сообщает ТАСС. Они переводили деньги для организаторов теракта и помогали в вербовке.

– Задержаны гражданин России и два иностранных гражданина – все выходцы из Центрально-Азиатского региона, причастные к террористическому акту, совершенному 22 марта, – заявили в Центре общественных связей ФСБ России. – В ходе оперативно-разыскных мероприятий установлено, что двое из задержанных переводили деньги на приобретение огнестрельного оружия и транспортных средств, использовавшихся в теракте, третий непосредственно участвовал в вербовке пособников террористической атаки и финансировании ее исполнителей.

В результате атаки террористов погибли около 150 человек, более 500 получили ранения.

Материалы по теме:

ФСБ опубликовала видео задержания пособников террористов, напавших на «Крокус».

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·Происшествия

Россиянин и двое иностранцев, причастные к террористическому акту, были задержаны сотрудниками ФСБ в Москве, Екатеринбурге и Омске.

Сотрудники ФСБ задержали в Москве, Екатеринбурге и Омске троих предполагаемых пособников террористов, совершивших атаку на концертный зал «Крокус Сити Холл» в Подмосковье 22 марта, сообщает ТАСС. Они переводили деньги для организаторов теракта и помогали в вербовке.

– Задержаны гражданин России и два иностранных гражданина – все выходцы из Центрально-Азиатского региона, причастные к террористическому акту, совершенному 22 марта, – заявили в Центре общественных связей ФСБ России. – В ходе оперативно-разыскных мероприятий установлено, что двое из задержанных переводили деньги на приобретение огнестрельного оружия и транспортных средств, использовавшихся в теракте, третий непосредственно участвовал в вербовке пособников террористической атаки и финансировании ее исполнителей.

В результате атаки террористов погибли около 150 человек, более 500 получили ранения.

Материалы по теме:

ФСБ опубликовала видео задержания пособников террористов, напавших на «Крокус».

1201