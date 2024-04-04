Россиянин и двое иностранцев, причастные к террористическому акту, были задержаны сотрудниками ФСБ в Москве, Екатеринбурге и Омске.
Сотрудники ФСБ задержали в Москве, Екатеринбурге и Омске троих предполагаемых пособников террористов, совершивших атаку на концертный зал «Крокус Сити Холл» в Подмосковье 22 марта, сообщает ТАСС. Они переводили деньги для организаторов теракта и помогали в вербовке.
– Задержаны гражданин России и два иностранных гражданина – все выходцы из Центрально-Азиатского региона, причастные к террористическому акту, совершенному 22 марта, – заявили в Центре общественных связей ФСБ России. – В ходе оперативно-разыскных мероприятий установлено, что двое из задержанных переводили деньги на приобретение огнестрельного оружия и транспортных средств, использовавшихся в теракте, третий непосредственно участвовал в вербовке пособников террористической атаки и финансировании ее исполнителей.
В результате атаки террористов погибли около 150 человек, более 500 получили ранения.
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