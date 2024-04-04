Задержания происходили в Москве, Екатеринбурге и Омске. Пособники переводили деньги организаторам атаки, а также участвовали в вербовке.

Задержания происходили в Москве, Екатеринбурге и Омске. Пособники переводили деньги организаторам атаки, а также участвовали в вербовке.

Центр общественных связей ФСБ России опубликовал видеокадры операций по задержанию пособников террористов, напавших на «Крокус Сити Холл» 22 марта. Задержания происходили в Омске, Москве и Екатеринбурге.

По записи показана слаженная работа сотрудников спецслужбы: одного из пособников террористов они задержали днем в частном секторе, другого – поздно вечером в одном из спальных районов. Операции происходили настолько молниеносно, что предполагаемые преступники не успевали даже опомниться. Задержанных в Омске и Екатеринбурге доставили воздушным транспортом в столицу. Они подтвердили на камеру, что были задержаны за теракт в «Крокусе».

Ранее сообщалось, что двое из задержанных переводили деньги на приобретение огнестрельного оружия и транспортных средств, использовавшихся в теракте, третий непосредственно участвовал в вербовке пособников террористической атаки и финансировании ее исполнителей.