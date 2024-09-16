Учения будут длиться сутки, они пройдут в одном из районов области.

С 17 по 18 сентября региональный оперштаб проведет антитеррористическое учение в Нововаршавском районе. Оно пройдет на объектах государственной власти, органов местного самоуправления и общественных организаций.

Во время учений будут отрабатываться мероприятия по оцеплению территории, фильтрации и эвакуации граждан. Все это будет происходить в условиях теракта.

В УФСБ России по Омской области предупредили жителей района, что им нужно иметь при себе документы, удостоверяющие личность, с адресом регистрации. Это нужно, чтобы иметь возможность передвижения на работу.