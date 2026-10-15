Хоценко открыл движение по обновленной трассе Омск – Казахстан

Реконструкция федеральной дороги А-320 затронула более 13 км. Работы провели в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Фото: Управление пресс-службы Губернатора и Правительства Омской области

В Омской области завершили реконструкцию более 13 км федеральной трассы Омск – Черлак – граница с Казахстаном. Обновленный участок расширили до четырех полос и оснастили освещением и разделительными барьерами.

15 октября в Омской области открыли движение по реконструированному участку федеральной трассы А-320 с 13-го по 26-й километр. Работы выполнили в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», инициированного президентом России Владимиром Путиным.

После реконструкции дорога стала четырехполосной. На участке установили освещение и разделительные барьеры, которые должны повысить безопасность движения и увеличить пропускную способность магистрали.

В церемонии открытия по видеосвязи участвовали заместитель министра транспорта России Игорь Костюченко и руководитель Федерального дорожного агентства Роман Новиков. Костюченко отметил, что развитие дорожной сети остается стратегической задачей, от которой зависят транспортная доступность регионов, перевозка пассажиров и грузов, а также качество жизни людей. По его словам, ввод новых объектов в Омской области и других регионах показывает результаты этой работы.

Фото: Управление пресс-службы Губернатора и Правительства Омской области

Губернатор Омской области Виталий Хоценко подчеркнул, что трасса имеет большое значение для региона. По этому участку ежедневно проезжают более 20 тыс. автомобилей, следующих в Казахстан и обратно. Глава региона поблагодарил Владимира Путина, заместителя председателя правительства России Марата Хуснуллина, Минтранс и Росавтодор за поддержку дорожных проектов в Омской области.

Магистраль А-320 обеспечивает транзитное сообщение между российскими регионами и Казахстаном, который является важным торговым партнером Омской области. Обновление дороги должно создать более надежные условия для грузоперевозок, укрепления межрегиональных связей и развития взаимной торговли.

Реконструкция также важна для транспортной доступности Омска. Вдоль трассы расположены многочисленные садоводческие массивы, а на прилегающих территориях развивается жилищное строительство. Увеличение числа полос позволяет эффективнее распределять транспортные потоки на подъездах к областному центру и делает поездки удобнее для жителей.

Фото: Управление пресс-службы Губернатора и Правительства Омской области

Руководитель Росавтодора Роман Новиков поблагодарил Виталия Хоценко за взаимодействие при реализации дорожных проектов. Он отметил, что совместная работа региональных властей и дорожных служб помогает модернизировать федеральную дорожную сеть и повышать безопасность движения.

Во время церемонии губернатор также наградил специалистов, участвовавших в реконструкции. Завершение работ накануне профессионального праздника дорожников стало итогом их работы над обновлением одного из важных транспортных направлений Омской области.