Подросток рассылал сообщения знакомым с призывом совершать теракты. За это ему обещали заплатить.

Подросток рассылал сообщения знакомым с призывом совершать теракты. За это ему обещали заплатить.

УФСБ и УМВД по Омской области обнаружили несовершеннолетнего, который рассылал сообщения с призывом совершать теракты. Он отправлял их в мессенджерах знакомым. За каждые 10 писем омичу обещали 2,5 тыс. рублей.

– В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками УФСБ России по Омской области совместно с сотрудниками Управления МВД России по Омской области личность несовершеннолетнего была установлена, по месту жительства подростка проведены обыски, изъяты компьютер и мобильный телефон, – рассказали в УФСБ по Омской области.

На неустановленное лицо, которое поручило несовершеннолетнему отправлять письма, заедено уголовное дело по статье «Умышленные действия лица по рассылке заведомо ложных сообщений о готовящихся взрывах, не доведенные до конца по не зависящим от этого лица причинам». Расследование продолжается.