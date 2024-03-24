В настоящее время родственники познали 62 тела.

В настоящее время родственники познали 62 тела.

Следственный комитет РФ сообщил новую информацию о погибших в результате теракта в «Крокус сити холл». Их количество достигло 137 человек, 3 из них - дети. В настоящее время родственники познали 62 тела.

На месте преступления следователи изъяли четыре комплекта боевой амуниции, более 500 патронов и 28 магазинов, два автомата Калашникова, которыми были вооружены террористы.

Сегодня пострадавшим в теракте начали выдавать их личные вещи, документы и авто.