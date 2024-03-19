Омск-Информ
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·Происшествия

Прощание пройдет завтра, 20 марта, в Тюкалинске.
Стала известна дата прощания с омской журналисткой Анной Никитенко. Оно состоится завтра, 20 марта, в Тюкалинске по адресу: улица Калинина, 217. В этом городе выросла Анна, там же живут ее родители. Прощание начнется в 12:00.
Напомним, журналистка погибла в страшном ДТП на трассе Тюмень – Омск 16 марта. По предварительной информации, у большегруза лопнуло колесо, он выехал на встречку, где столкнулся с другой фурой и микроавтобусом. После удара все авто загорелись.
В результате аварии погибло 8 человек, в том числе двое детей, которые ехали на юбилей бабушки.
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·Происшествия

Прощание пройдет завтра, 20 марта, в Тюкалинске.
Стала известна дата прощания с омской журналисткой Анной Никитенко. Оно состоится завтра, 20 марта, в Тюкалинске по адресу: улица Калинина, 217. В этом городе выросла Анна, там же живут ее родители. Прощание начнется в 12:00.
Напомним, журналистка погибла в страшном ДТП на трассе Тюмень – Омск 16 марта. По предварительной информации, у большегруза лопнуло колесо, он выехал на встречку, где столкнулся с другой фурой и микроавтобусом. После удара все авто загорелись.
В результате аварии погибло 8 человек, в том числе двое детей, которые ехали на юбилей бабушки.
1268