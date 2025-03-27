Омск-Информ
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·Общество

Церемония пройдет в Воскресенском соборе Омска.

Омский Союз журналистов объявил, что церемония прощания с депутатом областного Заксобрания и главой медиагруппы «Город» Евгением Дубовским состоится в субботу, 29 марта 2025 года, в 11:00 в Воскресенском соборе. Парламентария не стало вчера на 58-м году жизни. 

Уточняется, что Евгений Дубовский был человеком деятельным и честным, всегда проявлял внимание и заботу. Его уважали коллеги как успешного медиаменеджера и депутата Законодательного собрания Омской области.

·Общество

Церемония пройдет в Воскресенском соборе Омска.

Омский Союз журналистов объявил, что церемония прощания с депутатом областного Заксобрания и главой медиагруппы «Город» Евгением Дубовским состоится в субботу, 29 марта 2025 года, в 11:00 в Воскресенском соборе. Парламентария не стало вчера на 58-м году жизни. 

Уточняется, что Евгений Дубовский был человеком деятельным и честным, всегда проявлял внимание и заботу. Его уважали коллеги как успешного медиаменеджера и депутата Законодательного собрания Омской области.