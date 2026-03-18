Стало известно место и время прощания с известным омским лектором-музыковедом

Прощание с Еленой Комаровой пройдет 18 марта.

В Омском государственном музыкальном театре назвали дату и место прощания с лектором-музыковедом Еленой Комаровой, которая многие годы преподавала в ОмГУ имени Ф.М. Достоевского.

- Прощание с Еленой Эрнстовной Комаровой состоится 18 марта. В 10:00 - отпевание в Соборе Воздвижения Креста Господня на Тарской, 33. В 13:30 - погребение на Ново-Южном кладбище, - говорится в публикации.

Напомним, что Комарова ушла из жизни 15 марта на 64-м году. С 1998 года она работала в Омском государственном университете имени Ф. М. Достоевского, где была доцентом кафедры инструментального исполнительства и музыкознания факультета культуры и искусств. За это время она опубликовала более 80 научных работ, включая учебные пособия.

Помимо преподавания и науки, Комарова активно участвовала в культурной жизни Омска - вела музыкальные и творческие мероприятия. С 2022 года она сотрудничала с Омской филармонией, а в 2021-2023 годах представляла свои авторские проекты на сцене Омского государственного музыкального театра.