Ушла из жизни «голос» омского академического искусства

Музыковеду и просветителю, открывшей мир классики тысячам омичей, было 63 года.

Культурное сообщество региона понесло тяжелую утрату: на 64-м году жизни скончалась кандидат искусствоведения, доцент ОмГУ имени Ф. М. Достоевского и одна из самых узнаваемых лекторов Омской филармонии Елена Комарова. О печальном событии сообщили коллеги и соратники музыковеда, для которой популяризация высокого искусства была делом всей жизни.

С конца девяностых Комарова работала доцентом кафедры инструментального исполнительства и музыкознания факультета культуры и искусств. Она стала автором четырех учебных пособий и более чем 80 научных трудов. Однако широкой публике она была известна прежде всего как вдохновенный рассказчик, способный перевести сложный язык композиторов на понятный и увлекательный человеческий язык.

– Елена Эрнстовна обладала редким даром рассказчика. Ее лекции были живыми и вдохновляющими. Ее любили и ценили за искренность и ту атмосферу интеллектуального вдохновения, которую она создавала вокруг себя, – рассказали в Омской филармонии.

С 2022 года Елена Комарова стала неотъемлемой частью творческой команды Омской филармонии. Ее авторские циклы «Слушая – слышать» и «Классная музыка» пользовались огромным успехом, а выступления на сценах Органного зала и «Симфопарка» всегда отличались особой атмосферой доверия между залом и сценой. Коллеги вспоминают ее как уникального мастера, умевшего виртуозно раскрыть замысел великих творцов.

О месте и времени прощания с педагогом и автором станет известно позже.