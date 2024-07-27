Популярный блогер, разбившаяся на мотоцикле в Турции, будет похоронена в Омской области.

Прощание с популярным блогером Татьяной Озолиной, известной как байкерша МотоТаня, состоится завтра, 28 июля, в Большом Троекуровском зале в Москве. Как сообщается на ее личной странице в соцсетях, траурное мероприятие будет проходить с 11:00 до 13:00.

Уроженка города Тары Омской области разбилась на мотоцикле в Турции в минувший понедельник, 22 июля. Байкерша столкнулась с транспортным средством (фурой либо мотоциклом) и на большой скорости вылетела в отбойник. Полученные травмы оказались смертельными, врачи скорой помощи констатировали лишь смерть пострадавшей.

Тело Озолиной перевезли из Турции в Москву. После церемонии прощания ее кремируют, прах МотоТани будет доставлен в Омскую область и захоронен на кладбище в ее родной Таре.