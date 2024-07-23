Омск-Информ
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·Происшествия

Она разбилась на своем мотоцикле.
В Турции погибла блогерша и байкерша из Омской области «МотоТаня» Татьяна Озолина. Как сообщает «База», она врезалась в грузовик на своем мотоцикле во время поездки с друзьями. Девушка погибла на месте.
«МотоТаня» ехала в компании еще двух мотоциклистов. Один из них также врезался в грузовик и сейчас находится в больнице.
У погибшей остался сын.
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·Происшествия

Она разбилась на своем мотоцикле.
В Турции погибла блогерша и байкерша из Омской области «МотоТаня» Татьяна Озолина. Как сообщает «База», она врезалась в грузовик на своем мотоцикле во время поездки с друзьями. Девушка погибла на месте.
«МотоТаня» ехала в компании еще двух мотоциклистов. Один из них также врезался в грузовик и сейчас находится в больнице.
У погибшей остался сын.
1598