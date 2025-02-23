Елена Бутова в 2000-х работала главным акушером-гинекологом региона.

Сегодня, 23 февраля, на 66-м году жизни скончалась известная в Омске врач-гинеколог, доктор медицинских наук, профессор Елена Бутова. Причина ее смерти неизвестна. Всю свою трудовую жизнь она посвятила проблемам отечественного здравоохранения, была талантливым врачом и преподавателем, сообщает «СуперОмск».

С 2003 года специалист работала главным акушером-гинекологом Омской области. В 2007 году получила пост заместителя министра здравоохранения региона Сергея Моисеенко. В 2009 году врач переехала в Калининградскую область, где была назначена руководителем управления Росздравнадзора. Затем вернулась в Омск, где до самой смерти работала в различных медучреждениях.

Церемония прощания с Еленой Бутовой состоится во вторник, 25 февраля, в Воскресенском соборе. Погребение пройдет на Ново-Южном кладбище.

Редакция «Омск-информа» выражает соболезнования родным и близким медика.