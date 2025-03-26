Евгений Дубовский до последнего момента находился в больнице.

Сегодня, 26 марта, на 58-м году ушел из жизни депутат Заксобрания от Омской области Евгений Дубовский. Об этом рассказал спикер Заксобрания Александр Артемов в своем телеграм-канале.

– Он навсегда останется для нас примером профессионализма, высоких моральных качеств, доброты и порядочности. Евгений Юрьевич был ответственным человеком, всегда находился в прямом диалоге с жителями своего избирательного округа. Он пользовался заслуженным уважением среди коллег, – заявил Артемов.

Спикер областного парламента назвал смерть коллеги огромной утратой для депутатского корпуса, которую горько осознать. Александр Артемов выразил соболезнования родным, близким и друзьям покойного. По данным источников «Омск-информа» в Заксобрании, у Евгения Дубовского были проблемы с сердцем, из-за которых он пропустил последнее пленарное заседание Заксобрания 20 марта.

Евгений Дубовский получил инженерное образование. С 1993 года он возглавлял ООО «Город», которое в 1993 году впервые в Омске запустило радиостанцию в FM-диапазоне. Он был депутатом Заксобрания в 2011–2016 годах от «Справедливой России», а с 2022 года – от «Единой России».

Редакция «Омск-информа» выражает соболезнования родным и близким Евгения Дубовского.