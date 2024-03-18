Количество жертв ДТП увеличилось до восьми. Также стало известно, что брат и сестра, 15 и 9 лет, ехали на микроавтобусе в Тюкалинск и попали в страшное ДТП.

Количество жертв ДТП увеличилось до восьми. Также стало известно, что брат и сестра, 15 и 9 лет, ехали на микроавтобусе в Тюкалинск и попали в страшное ДТП.

Стали известны подробности страшного ДТП, которое произошло на трассе Тюмень – Омск 16 марта. Во время движения у большегруза лопнуло колесо, из-за чего автомобиль выехал на встречку и врезался в другую фуру, которая отлетела на микроавтобус. Это ДТП унесло жизни восьми человек: трое водителей погибли на месте, скончались и пять пассажиров, двое из которых – дети.

Оказалось, что скончавшиеся несовершеннолетние (15-летний мальчик и его 9-летняя сестра) ехали из Омска в Тюкалинск на юбилей к бабушке. Родители посадили детей в автобус, но до места назначения они так и не доехали.

Один из пострадавших в аварии – 30-летний Иван Саньков получил серьезные травмы. Он смог самостоятельно выбраться из маршрутки и даже вытащил из горящего транспорта двоих человек.

Даниил Павлов и 15-летний Даня Сергиенко. Я особенно переживала за мальчика. Вчера в соцсетях делала репосты сообщения, что ему требуется кровь для переливания. И через 1,5 часа его родственница, вероятно мама, написала, что Даня умер, – Ирина Татарникова. – Ваню спасло, что он догадался выбить окно. Он не только выбрался сам, но и не побоялся вытащить из горящего салона еще двоих человек. Это два Данила – 20-летнийи 15-летнийЯ особенно переживала за мальчика. Вчера в соцсетях делала репосты сообщения, что ему требуется кровь для переливания. И через 1,5 часа его родственница, вероятно мама, написала, что Даня умер, – рассказала порталу Om1 сестра Ивана

Женщина отметила, что ее брат получил серьезные травмы, у него пострадали голова и руки.