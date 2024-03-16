Корреспондент портала НГС55 оказалась в числе семи жертв аварии на трассе Тюмень – Омск. Она ехала из Омска к родителям.

Корреспондент портала НГС55 оказалась в числе семи жертв аварии на трассе Тюмень – Омск. Она ехала из Омска к родителям.

В списке семи погибших в сегодняшнем страшном ДТП на трассе Омск – Тюмень оказалась журналистка портала НГС55 Анна Никитенко. По данным ее коллег, она ехала из Омска в Тюкалинск к родителям.

Автор этих строк была лично знакома с Анной Никитенко. Ее можно охарактеризовать как чрезвычайно доброго, готового прийти на помощь в трудную минуту, очень жизнерадостного человека. Она любила все и всех: журналистский труд, танцы, людей.

Ранее сообщалось о седьмом погибшем – ребенке, тело которого обнаружили не сразу из-за того, что оно сильно обгорело.

Уже предварительно установлена причина массового ДТП: у большегрузного автомобиля «Даф» на ходу разорвало переднее колесо. Он выехал на встречную полосу и столкнулся с большегрузным автомобилем Sitrak и микроавтобусом «Тойота», перевозившим пассажиров. Все три машины загорелись.

В аварии погибли водители и несколько пассажиров данных автомобилей, в том числе и теперь уже два ребенка. Еще несколько пассажиров с ожогами и травмами, в том числе 15-летний подросток, госпитализированы. На месте происшествия работают прокуратура и следователи.