Седьмую жертву ДТП, пассажира микроавтобуса, обнаружили не сразу. Все пострадавшие и погибшие сильно обгорели.

Седьмую жертву ДТП, пассажира микроавтобуса, обнаружили не сразу. Все пострадавшие и погибшие сильно обгорели.

Появились новые подробности о седьмом погибшем в смертельном ДТП на трассе Тюмень – Омск. По данным Следственного комитета по Омской области, им оказался ребенок. Его тело сильно обгорело, потому тело нашли не сразу.

– Тело погибшего ребенка извлекли из микроавтобуса позднее. И он, и все жертвы аварии были сильно обгоревшими, – пояснила «Омск-информу» старший помощник руководителя СУ СК России по Омской области Лариса Болдинова.

Кроме того, силовики хотят дать оценку действиям водителя микроавтобуса, занимавшегося пассажирскими перевозками. По факту аварии уже возбуждено уголовное дело.

Напомним, что уже предварительно установлена причина массового ДТП: у водителя большегрузного автомобиля «Даф» разорвало переднее колесо. Он выехал на встречку и столкнулся с большегрузным автомобилем Sitrak и микроавтобусом «Тойота», перевозившим пассажиров. Все три машины загорелись.

В аварии погибли водители и несколько пассажиров данных автомобилей, в том числе и теперь уже два ребенка. Еще несколько пассажиров с ожогами и травмами, в том числе 15-летний подросток, госпитализированы. На месте происшествия работают прокуратура и следователи.