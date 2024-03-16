Информацию сообщили в региональном следственном комитете. У остальных оставшихся в живых пострадавших в аварии ожоги и травмы.

Информацию сообщили в региональном следственном комитете. У остальных оставшихся в живых пострадавших в аварии ожоги и травмы.

В региональном следственном комитете рассказали новые подробности аварии с 6 погибшими на трассе Тюмень – Омск. К сожалению, это безрадостные новости – скончался 7-й пострадавший в аварии.

Предварительно установлена причина массового ДТП: у водителя большегрузного автомобиля «Даф» разорвало переднее колесо. Он выехал на встречку и столкнулся с большегрузным автомобилем Sitrak и микроавтобусом «Тойота», перевозившим пассажиров. Все три машины загорелись.

В аварии погибли водители и несколько пассажиров данных автомобилей, в том числе ребенок. Еще несколько пассажиров с ожогами и травмами, в том числе 15-летний подросток, госпитализированы. На месте происшествия работают прокуратура и следователи.