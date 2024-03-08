Омск-Информ
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·Общество

Установка научно-игровой площадки в парке им. 30-летия ВЛКСМ начнется уже в апреле.
Определился подрядчик, который займется установкой научно-игровой площадки в парке им. 30-летия ВЛКСМ. Работы будет проводить компания «Фаворит», которой руководит Артур Заргарян. Заявка организации оказалась единственной на торгах.
Благоустройство парка обойдется в 11,6 млн рублей. Также подрядчику предстоит установить информационный щит, семь скамеек и семь урн. Детская площадка будет огорожена забором в виде карандашей. Работы должны начаться уже 15 апреля, а закончиться до 31 июля. 
Напомним, в парке им. 30-летия ВЛКСМ планируют установить новый аттракцион за 23 млн рублей. 
·Общество

Установка научно-игровой площадки в парке им. 30-летия ВЛКСМ начнется уже в апреле.
Определился подрядчик, который займется установкой научно-игровой площадки в парке им. 30-летия ВЛКСМ. Работы будет проводить компания «Фаворит», которой руководит Артур Заргарян. Заявка организации оказалась единственной на торгах.
Благоустройство парка обойдется в 11,6 млн рублей. Также подрядчику предстоит установить информационный щит, семь скамеек и семь урн. Детская площадка будет огорожена забором в виде карандашей. Работы должны начаться уже 15 апреля, а закончиться до 31 июля. 
Напомним, в парке им. 30-летия ВЛКСМ планируют установить новый аттракцион за 23 млн рублей. 