Новый аттракцион установят в парке 30-летия ВЛКСМ. Он будет рассчитан как на взрослых, так и на детей.

Новый аттракцион установят в парке 30-летия ВЛКСМ. Он будет рассчитан как на взрослых, так и на детей.

В Омске для парка культуры и отдыха имени 30-летия ВЛКСМ планируют купить новый аттракцион. Его стоимость составляет 23 млн рублей. Помимо аттракциона, в цену включены расходы на доставку, монтаж и его погрузку. Привезти и установить карусель должны в течение 90 дней. Как будет называться аттракцион, пока неизвестно.

В техническом задании сообщается, что карусель будет рассчитана и на взрослых, и на детей от 7 лет. В ней более 40 посадочных мест. Принцип работы аттракциона основывается на вращении. Во время него платформа с кабинами будет подниматься под углом к земле.

Карусель должна прослужить не менее пяти лет.